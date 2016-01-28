مقتل 5 في تحطم هليكوبتر في قازاخستان

قال موقع تنجري نيوز الإخباري اليوم الخميس إن طائرة هليكوبتر تحطمت في قازاخستان، مما أدى إلى مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم خمسة بينهم رضيع كان يتم نقله إلى المستشفى.



أضاف الموقع - نقلا عن مسؤول بوزارة الداخلية - أن الهليكوبتر الخفيفة طراز أم دي-600 اختفت أمس الاربعاء ثم عثر رجال الإنقاذ على حطامها في واد ضيق في جنوب شرقي منطقة الما اتا صباح اليوم الخميس. ولم يعرف بعد سبب التحطم.