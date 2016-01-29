أميركا: أنشطة بكوريا الشمالية تشير لإطلاق مركبة فضائية

أعلن مسؤولون أميركيون أن الولايات المتحدة رصدت نشاطا متزايدا حول موقع صاروخي في كوريا الشمالية، ما يشير إلى استعدادات لاحتمال إطلاق مركبة فضائية في المستقبل القريب.

جاء ذلك فيما تظهر واشنطن قلقا متزايدا من أن بيونغ يانغ قد تستخدم تكنولوجيا الفضاء لتعزيز قدراتها الصاروخية، فيما يبحث أعضاء مجلس الأمن الدولي فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية بعد أن أجرت تجربتها النووية الرابعة يوم 6 يناير.

وتحدث المسؤولون عن معلومات تشير إلى تحريك مكونات وأدوات إطلاق في منشأة سوهاي الفضائية الكورية الشمالية. وأضافوا أن هذا الإطلاق يمكن أن يحدث خلال أسبوعين.

وقال أحد المسؤولين: "ما يقلقنا هو أن هذه هي التكنولوجيا هي نفسها المستخدمة في الصواريخ الباليستية العابرة للقارات".

وأضاف مسؤول آخر: "نراقب عن كثب هذه الأنشطة. نتابعها على مدار الساعة".