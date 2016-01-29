أوباما يدعو إلى مواجهة داعش في ليبيا

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي باراك أوباما أصدر توجيهات لمستشاريه في مجال الأمن القومي يوم الخميس للتصدي لمحاولات تنظيم داعش للتوسع في ليبيا ودول أخرى.

وأضاف البيت الأبيض في بيان "أصدر الرئيس توجيهات لفريق الأمن القومي لمواصلة الجهود لتعزيز الحكومة ودعم الجهود الراهنة لمكافحة الإرهاب في ليبيا والدول الأخرى التي يسعى داعش لتأسيس وجود له فيها".

وكان وزير الدفاع الأميركي أشتون كارتر قال أمس الخميس في مؤتمر صحفي إن تنظيم داعش يقيم مواقع تدريب في ليبيا ويستقبل مقاتلين أجانب في أسلوب يماثل ما فعله في العراق وسوريا الأعوام المنصرمة.

وتابع "ولا نريد أن نكون على طريق يقودنا لوضع مثل سوريا والعراق. وهذا ما يجعلنا نراقب الأمر عن كثب. هذا ما يجعلنا نطور خيارات لما قد نفعله في المستقبل".

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بيتر كوك يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة أرسلت بالفعل "عددا صغيرا من العسكريين" إلى ليبيا لمحاولة "اجراء محادثات مع قوات محلية للحصول على صورة أوضح لما يحدث هناك على وجه التحديد".

وقال كوك وفقا لما جاء على الموقع الألكتروني لوزارة الدفاع "نبحث خيارات عسكرية".