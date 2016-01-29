غزة.. إصابة 7 فلسطينيين برصاص إسرائيلي

أصيب 7 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي بعد ظهر الجمعة شرق مدينة غزة، على ما أفاد الناطق باسم وزارة الصحة.

وقال الطبيب أشرف إن "7 مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي خلال المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على حدود قطاع غزة".

وأوضح القدرة أن أحد المصابين في حالة "خطرة"، حيث أصيب برصاص في الرأس، ونقل جميع المصابين إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة لتلقي العلاج.

وقال إن إصابات الستة الآخرين بـ"الأقدام وحالتهم بين متوسطة أو دون المتوسطة".

وأطلق الجنود الإسرائيليون الرصاص الحي والمطاطي لتفريق المتظاهرين.

وتركزت المواجهات قرب نقطة نحال عوز العسكرية الإسرائيلية شرق مدينة غزة، حيث تجمع عشرات الشبان والفتية بعد انتهاء مراسم دفن سبعة من عناصر القسام الجناح العسكري لحركة حماس الذين قتلو بانهيار نفق شمال شرقي غزة.

ورشق المتظاهرون بالحجارة العربات العسكرية المصفحة الإسرائيلية المتمركزة في المنطقة الحدودية.