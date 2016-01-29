إلقاء قنبلة يدوية على مركز للاجئين في ألمانيا

أعلنت الشرطة الألمانية، الجمعة، أن مجهولين ألقوا قنبلة يدوية لم تنفجر في حرم مركز لطالبي اللجوء، لكن القنبلة لم تنفجر، فيما تزايدت الهجمات على مراكز اللاجئين.

وألقيت القنبلة اليدوية من فوق جدار هذا المركز الواقع في مدينة فيلنغن-شفيننغن في الغابة السوداء (جنوب غرب)، كما جاء في بيان للشرطة.

وأخلي 20 من المقيمين في هذا المركز في مقاطعة بادي-فرتمبرغ بعد عثور الحراس على القنبلة.

وأوضحت الشرطة أنها لم تعثر على مؤشرة تساعد في تحديد هوية الفاعلين، وقالت إنها تبحث عن شهود.

وعمد الخبراء إلى تفجير القنبلة اليدوية، وتمكن المقيمون في المركز من العودة إليه.

وتواجه ألمانيا التي وصلها 1.1 مليون لاجئ العام الماضي، زيادة مقلقة للهجمات على مركز استقبال اللاجئين. وتفيد إحصاءات كشفت عنها الشرطة الجنائية أن عدد أعمال العنف التي تستهدف مراكز اللاجئين زادت ست مرات في 2015، وبلغت 173 في مقابل 28 قبل سنة.