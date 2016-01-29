الحكم على داعية بلجيكي بالسجن 10 سنوات

حُكم على داعية إسلامي بلجيكي معروف يدعى جان لوي دوني، اليوم الجمعة، بالسجن 10 سنوات لتجنيده شبانا مسلمين للقتال في صفوف المسلحين في سوريا، بعد مثوله أمام إحدى المحاكم في بروكسل مع 13 متهما آخرين.

وكانت النيابة العامة طلبت إنزال عقوبة السجن 15 سنة بحق هذا المواطن البلجيكي الذي اعتنق الإسلام ويطلق على نفسه اسم "جان لوي المطيع".

ويرتبط جان لوي دوني الذي يناهز 40 عاما بمجموعة إسلامية صغيرة من انتورب تعرف باسم "الشريعة لبلجيكا"، وكانت الشرطة تراقبه منذ 2009. وأدين بقيادة "مجموعة إرهابية" بحسب نص الحكم المؤلف من 122 صفحة، واستغرقت تلاوته ساعات عدة في قصر العدل في بروكسل المحاط بتدابير أمنية مشددة.

كما دانت المحكمة 11 متهما آخرين معظمهم غيابيا بعقوبات بالسجن تتراوح بين 5 سنوات و15 سنة بحسب وكالة الأنباء بلغا. في المقابل قررت المحكمة تبرئة زوجة جان لوي دوني و"تعليق القرار" (تدبير في القانون البلجيكي يقع بين التبرئة والإدانة) بحق المتهم الرابع عشر، وهو شاب ذهب لفترة قصيرة إلى سوريا في العام 2013.

وكان جان لوي دوني أسس "مطعم التوحيد" ووزع أطعمة على المحتاجين في جوار محطة الشمال للقطارات في بروكسل.

وأوقف الداعية في ديسمبر 2013 بعد 8 أشهر من ذهاب تلميذين من بروكسل يبلغان 16 عاما من العمر إلى سوريا.

ويفيد التحقيق أن الفتيين كانا يترددان على مطعم التوحيد، وأن جان لوي دوني لم يكن يكتفي بتوزيع الوجبات، بل كان يلعب أيضا "دورا أساسيا" في "تجنيد عدد كبير من الشبان، بينهم عدد من القاصرين، كان يحثهم على الذهاب إلى سوريا للقيام هناك بالجهاد المسلح".

وذكرت وكالة الأنباء البلجيكية أن الداعية قال أثناء المحاكمة: "إنني لا أتلاعب بل أتكلم مباشرة من القلب. أردت أن أتحدث عن الإسلام، وسجلت أشرطة فيديو. لكن الأمر يتوقف عند هذا الحد". كما قال "إن الشبان كان لديهم أصلا معتقدات عندما جاؤوا إلى مطعم التوحيد".

وجان لوي "المطيع" (وهو لقب يعني إطاعة الله في الإسلام) كان موضع ريبورتاجات متلفزة عدة ظهر فيها وهو يشرح عند مداخل الجامع كيف أن الديمقراطية والإسلام لا يتوافقان.