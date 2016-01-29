الصين تتهم كندياً بالتجسس وسرقة أسرار الدولة

قالت الحكومة الكندية الخميس إنها قلقة وتتابع التطورات عن كثب بعد توجيه الاتهام لمواطن كندي محتجز في الصين منذ عام 2014 بالتجسس وسرقة أسرار الدولة.

وكان كيفين جارات قد اعتقل قرب حدود الصين مع كوريا الشمالية حيث كان يدير مقهى مع زوجته التي أطلق سراحها العام الماضي.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الخميس إن الاتهام وجه لجارات في دان دونغ وهي مدينة في شمال شرق الصين حيث كان يعمل وزوجته ويقيمان لوقت طويل. وافتتح جرات المقهى في 2008.

وقالت شينخوا "خلال التحقيق وجدت السلطات الصينية أيضا دليلا على أن جارات تلقى تكليفات من أجهزة المخابرات الكندية بجمع معلومات في الصين."

وأشعلت القضية التوترات بين الصين وكندا. وكانت السلطات الصينية قد ألقت القبض على جارات بعد أقل من أسبوع من إعلان كندا أن قراصنة صينيين اخترقوا شبكة كمبيوتر رئيسية في كندا.