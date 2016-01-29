الكرملين: اتهامات واشنطن لبوتين بالفساد مشينة

وصف الكرملين، اليوم الجمعة، تصريحات لمسؤولين أميركيين زعموا أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين فاسد، بأنها مشينة ومهينة، مضيفا أن هذه محاولة للتأثير على الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكد متحدث باسم البيت الأبيض أن تصريحات أدلى بها مسؤول بوزارة الخزانة الأميركية في وقت سابق زعم فيها أن بوتين فاسد تعكس رؤية الإدارة الأميركية.

وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم بوتين خلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف مع صحافيين في إشارة لتصريحات البيت الأبيض "هذه التصريحات مشينة ومهينة".

وتابع: "بشكل عام نرى أنهم بالخارج بدأوا يعدون للانتخابات الرئاسية الروسية التي لا يزال أمامها أكثر من عامين".

وأضاف "من الواضح أن هناك تراكما سلبيا يجري استغلاله ضد رئيس دولتنا لممارسة الضغوط والتأثير على مسار الحملة الانتخابية في المستقبل".