بايدن يتوقع التقدم في المعركة ضد داعش

قال جو بايدن نائب الرئيس الأميركي الخميس إن المعركة التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش الذي يسيطر على مساحات من العراق وسوريا تكتسب قوة دافعة وسوف تحقق المزيد من التقدم بنهاية العام.

وأشار بايدن إلى النجاحات التي حققتها في الآونة الأخيرة الجهود الأميركية الداعمة للقوات العراقية ضد التنظيم في العراق، في إطار دفاعه عن السياسة الخارجية لحكومة الرئيس باراك أوباما.

وقال للديمقراطيين بمجلس النواب الأميركي في بلتيمور "أعدكم.. بعد استعادة الرمادي.. راقبوا ما يحدث في الرقة في سوريا وما يحدث في الموصل (بالعراق) بنهاية العام الحالي".

وطردت قوات عراقية مدعومة بتدريب أميركي المتطرفين من أجزاء واسعة من الرمادي، فيما أثار تكهنات بأنها قد تنجح في مناطق أخرى في مواجهة التنظيم.

وقال بايدن "استعدنا إجمالا 40 بالمئة من الأراضي التي كانوا يحتلونها".

وأرجع نائب الرئيس الأميركي النجاحات الأخيرة إلى زيادة المشاركة من جانب الدول الأوروبية وتركيا.