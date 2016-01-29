عمليات بحث واسعة عن الطائرة الماليزية المفقودة

تقرر مشاركة سفينة صينية في عمليات البحث التي تقودها أستراليا من أجل العثور على الطائرة الماليزية التي فقدت في مارس 2014 خلال قيامها بالرحلة رقم ام اتش 370، وما زال مصيرها مجهولا بعد عامين على اختفائها.

وستنضم السفينة دونغ هاي جيو 101 إلى 3 سفن أخرى للمشاركة في عمليات البحث في جنوب المحيط الهندي قبالة سواحل غرب أستراليا. والسفن الثلاث الأخرى هي: فوغرو ديسكوفيري وفوغرو اكواتور وهافيلا هارموني.

وكانت طائرة البوينغ 777 فقدت في 8 مارس 2014 بعيد إقلاعها من مطار كوالالمبور متوجهة إلى بكين وعلى متنها 239 شخصا.

ولم يعثر حتى الآن سوى على قطعة جناح صغيرة من الطائرة في يوليو الماضي في جزيرة لاريونيون الفرنسية في المحيط الهندي.

وأعلن نائب رئيس الوزراء الأسترالي وارن تراس في بيان أن "السفينة التي قدمها رئيس جمهورية الصين الشعبية لي كه تشيانغ إلى رئيس الوزراء (الأسترالي) مالكولم ترنبول في نوفمبر 2015 ستقوم بعمليات بحث في جنوب المحيط الهندي".

وأضاف أن "قيمة المساهمة الإجمالية لجمهورية الصين الشعبية بما فيها هذه السفينة، تقارب 20 مليون دولار أسترالي (12.9 مليون يورو).

وتابع البيان أن عمليات البحث شملت حتى الآن 85 ألف يكلومتر مربع من أصل منطقة حددت مساحتها بـ120 ألف كيلومتر مربع.

وقالت السلطات الأسترالية إنه لن يتم توسيع هذه المنطقة حتى لو لم يعثر على أي شيء فيها.

وتشعر عائلات الضحايا بالمرارة وتنتقد شركة الطيران والحكومة الماليزية لأنهما لم تقدما أي إجابات، إذ إن لغز اختفاء الطائرة مازال مجهولا.