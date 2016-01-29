لبنانيان يعملان مع حزب الله على لائحة أميركا السوداء

أدرجت وزارة الخزانة الأميركية الخميس لبنانيين اثنين على لائحتها للعقوبات بتهمة القيام بتبييض أموال لحساب حزب الله اللبناني. وقالت وزارة الخزانة إن محمد نور الدين وحمدي زهر الدين عملا عبر شركة نور الدين في بيروت "تريد بوينت إنترناشيونال" بتحويل أموال مرتبطة بصفقات لحزب الله وأفراد مدرجين على اللائحة السوداء من قبل.

وأكدت الوزارة في بيان أن "نور الدين استخدم شبكة واسعة عبر آسيا وأوروبا والشرق الأوسط للقيام بتبييض أموال وإرسال كميات كبيرة من الأموال النقدية وصرف عملات في السوق السوداء وغيرها من الخدمات المالية لعدد من الزبائن بينهم أعضاء في حزب الله". أما حمدي زهر الدين فكان موظفا في هذه الشركة.