هولندا تعتزم قصف داعش في سوريا

قالت الحكومة الهولندية في بيان إنها وافقت، الجمعة، على توسيع نطاق دورها في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش ليتضمن قصف أهداف للتنظيم في سوريا.

وتملك هولندا بالفعل سرباً من ست مقاتلات إف-16 في المنطقة تضرب مواقع لداعش في العراق.

وقالت الحكومة إن الطائرات ستستهدف مواقع أيضاً في شرق سوريا.

وأوضحت وزيرة الدفاع الهولندية جانين هينيس بلاسخيرت "لن يستمر التقدم الذي تحقق في العراق إذا ظل داعش في وضع يسمح بدعم القتال في العراق من شرق سوريا".

وتدرس هولندا أيضاً إرسال معدات عسكرية إضافية لدعم العراقيين الذين يقاتلون المتطرفين.

وتمت الموافقة على توسيع العملية بعد أن قال حزب العمل الهولندي، وهو الشريك الأصغر في الائتلاف الحكومي هذا الأسبوع، إنه منفتح على الفكرة ما أدى إلى تحقيق أغلبية برلمانية.

وكانت هجمات باريس في نوفمبر التي تبناها داعش وراح ضحيتها 130 قتيلاً دفعت فرنسا وبريطانيا إلى تعزيز دورهما في قصف التنظيم.

والتدخلات العسكرية الخارجية لها حساسية خاصة في هولندا التي قادت عملية كارثية لحفظ السلام في البوسنة عام 1995 عندما قتلت قوات صرب البوسنة ثمانية آلاف رجل وصبي من المسلمين.

وانهارت حكومة هولندية سابقة في 2010 بسبب مشاركتها في العمليات العسكرية بألفي جندي ضد حركة طالبان في أفغانستان.