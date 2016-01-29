40 % من الألمان يريدون استقالة ميركل بسبب اللاجئين

أظهر استطلاع للرأي أن 40% من الألمان يريدون استقالة المستشارة أنجيلا ميركل جراء سياستها حيال اللاجئين في إشارة إلى ازدياد الاستياء من موقفها المرحب بالفارين من الصراعات والضائقة الاقتصادية في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وباتت ميركل التي كانت تتمتع بشعبية قياسية أول العام الماضي منعزلة أكثر فأكثر في الأشهر الأخيرة مع ضغوط مارسها عليها أعضاء في كتلتها البرلمانية المحافظة لاتخاذ موقف أكثر تشددا حيال اللجوء في الوقت الذي يتقاعس فيه الحلفاء الأوروبيون في التعامل مع الأزمة.

وشمل استطلاع مؤسسة (إنسا) لحساب مجلة فوكس اليوم الجمعة 2047 ألمانيا في الفترة من 22 إلى 25 يناير وأظهر أن 45.2% يعتقدون في المقابل أن سياسات ميركل حيال اللاجئين ليست سببا لتستقيل.

وهذه هي المرة الأولى التي تطرح فيها إنسا سؤالا عما إذا كان يتعين على ميركل الاستقالة.

وفي استطلاع آخر للرأي نشرته مجموعة (إلكتور) للبحوث اليوم الجمعة تبين أن شعبية حزب ميركل المحافظ ما زالت 37% في حين كانت في سبتمبر 42%. كما حصل الحزب الديمقراطي الاشتراكي على 24% وهي نسبة لم تتغير بدورها.

وحصل حزب (البديل من أجل ألمانيا) اليميني المتشدد المناهض للهجرة على نسبة تأييد بلغت 11%.

وتسعى الأحزاب الحاكمة الثلاثة - وهي حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي بزعامة ميركل وحليفه البافاري والحزب الديمقراطي الاشتراكي - لإقناع الناخبين بأنهم يسيطرون على أزمة المهاجرين قبل انتخابات في ثلاث ولايات في مارس والانتخابات العامة في العام المقبل.

وواجهت ميركل انتقادات من دول الاتحاد الأوروبي لموقفها من الهجرة بينها انتقادات من رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي الذي تلتقيه في وقت لاحق اليوم الجمعة.