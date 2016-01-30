بلجيكا.. اعتقال 4 اشخاص خططوا للانضمام إلى داعش

اعتقلت الشرطة البلجيكية السبت 4 أشخاص يشتبه في استعدادهم للسفر إلى سوريا أو ليبيا حيث يتوجه العديد من الأوروبيين للالتحاق بصفوف تنظيم داعش، بحسب ما أعلنت النيابة العامة الاتحادية.

وأشارت النيابة العامة في بيان إلى أن هؤلاء الأربعة أوقفوا في جومي في جنوب بلجيكا قرب مطار شرلوروا، و"ربما كانوا يعتزمون السفر إلى سوريا أو ليبيا".

وأضاف البيان أنه من المفترض أن يقرر قاض الأحد ما إذا كانوا سيبقون قيد الاحتجاز أم لا.

ويشتبه في أن نحو 500 بلجيكي التحقوا كمقاتلين أجانب في صفوف تنظيم داعش، الذي تبنى خصوصا اعتداءات باريس في نوفمبر 2015.

كما يمكن أن تشكل ليبيا حيث يتواجد عدد من قادة تنظيم داعش مستفيدين من الفوضى، مصدرا جديدا للتهديد، نظرا إلى قربها من السواحل الأوروبية أكثر من سوريا.

ولفتت النيابة العامة إلى أن عمليات الاعتقال التي جرت السبت في بلجيكا لا علاقة لها بالتحقيق الجاري حول اعتداءات 13 نوفمبر في باريس التي أسفرت عن مقتل 130 شخصا.