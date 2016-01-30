بوينغ تفوز ببناء أسطول طائرات للرئاسة الأميركية

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) يوم الجمعة فوز شركة بوينغ بعقد لبدء عمليات التصميم المبدئي لأسطول جديد من طائرات الرئاسة الأميركية اعتمادا على طائرتها التجارية بوينغ 8 -747.

وقال البنتاغون إن القوات الجوية الأميركية منحت بوينغ عقدا مبدئيا قيمته 25.8 مليون دولار لبدء العمل في البرنامج، من خلال بحث المواءمة بين متطلبات الطائرة الجديدة وتصميمها.

وأعلنت القوات الجوية في البداية في يناير 2015 أن الطائرة 8 -747 ستُستخدم لتحل محل طائرتي سلاح الجو الحاليتين، اللتين تُستخدمان لنقل الرئيس الأميركي والمصممتين على أساس الطائرة بوينغ 200- 747.