داعش يصل رواندا ذات الأغلبية المسيحية

ألقت الشرطة في رواندا ذات الأغلبية المسيحية، القبض على عدة أشخاص يشتبه بأنهم على صلة بتنظيم داعش بعد أقل من أسبوع على مقتل داعية اتهم بتشجيع الشبان على الانضمام للتنظيم المتشدد. وأحجمت الشرطة عن تحديد عدد المعتقلين، لكنها قالت إن بعض المشتبه بهم الذين كانت تلاحقهم فروا من البلاد.

وكانت الشرطة اعتقلت يوم الاثنين محمد موجمانجانجو، مساعد إمام مسجد كيميرونكو في العاصمة كيجالي، واتهمته بتجنيد مقاتلين لداعش في سوريا والعراق. وقالت الشرطة إن موجمانجانجو قتل بالرصاص أثناء محاولته الهرب.

وفي مؤتمر صحافي، السبت، قالت الشرطة إن أدلة حصلت عليها بعد اعتقال موجمانجانجو قادتها لتحديد عدد آخر من المشتبه بهم. وأضافت أنهم كانوا يهدفون لتجنيد مقاتلين لداعش.

كما عثرت الشرطة على مواد للدعوة مثل كتب وأقراص مدمجة ورسائل على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال اتحاد المسلمين في رواندا بعد نشر نبأ مقتل موجمانجانجو إنه يعتزم إرسال رسائل تدين التطرف إلى كل مساجد البلاد.

ومعظم مواطني رواندا مسيحيون، ويمثل المسلمون نحو 2.5 في المئة من تعداد السكان.