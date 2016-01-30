واشنطن ترفض نشر رسائل إلكترونية لهيلاري كلينتون

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الجمعة أنها لن تنشر مجموعة من الرسائل الإلكترونية التي كانت وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون خزنتها على خادم خاص، وذلك لاحتوائها على معلومات مصنفة "سرية للغاية"، في فصل جديد من فصول العاصفة السياسية التي أثارتها هذه القضية في واشنطن.

وقال المتحدث باسم الوزارة جون كيربي إن تصنيف هذه الوثائق "سيتم تحديثه بناء على طلب أجهزة الاستخبارات، لأنها تحتوي على معلومات مصنفة ضمن خانة سري للغاية".

ويأتي هذا التطور في الوقت الذي تخوض فيه كلينتون حملة انتخابية في ولاية آيوا لنيل ترشيح حزبها الديمقراطي إلى الانتخابات الرئاسية.