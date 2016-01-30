12,5 مليون مشاهد للمناظرة الجمهورية رغم مقاطعة ترامب

جذبت شبكة فوكس نيوز مساء الخميس 12,5 مليون مشاهد تابعوا المناظرة الأخيرة للمرشحين الجمهوريين قبل انطلاق الانتخابات التمهيدية في ولاية آيوا الاثنين، وذلك على الرغم من أن دونالد ترامب قاطع هذه المناظرة، كما أفاد معهد نيلسن الجمعة.

وهذه ثاني أعلى نسبة مشاهدة في تاريخ المناظرات الجمهورية، علما أن الرقم القياسي حققته المناظرة التي جرت في أغسطس الماضي في بداية الحملة الانتخابية والتي بلغ عدد متابعيها يومها 24 مليون مشاهد.

وبهذا الرقم تكون فوكس نيوز قد انتصرت مساء الخميس على منافستيها "سي إن إن" و"ام اس ان بي سي" اللتين غطتا حدثا سياسيا "منافسا" هو التجمع الذي نظمه دونالد ترامب.

وبحسب صحيفة هوليوود ريبورتر فان1,76 مليون مشاهد تابعوا ترامب على "سي ان ان" و1,02 مليون مشاهد على "ام اس ان بي سي"، وهما رقمان لا بأس بهما ولكنهما لا يقارنان بحصة فوكس نيوز من مشاهدي مساء الخميس.

وفي حين شارك في مناظرة فوكس نيوز 7 مرشحين للانتخابات التمهيدية، نظم ترامب تجمعا لجمع تبرعات لقدامى المحاربين.

وكان قطب العقارات الثري ألغى مشاركته في مناظرة فوكس نيوز بعدما اتهم صحافيتها ميغن كيلي التي تولت إدارة المناقشات بـ"الانحياز" ضده.

وكان ترامب وعد بأن تتسبب مقاطعته للمناظرة بـ"كارثة تامة" على فوكس نيوز لأنها لن تجذب ما يكفي من المشاهدين، لكنه خسر على ما يبدو رهانه بحسب احصاءات نسب المشاهدين.