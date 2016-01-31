إسرائيل تنتقد تصريحات فرنسا حول "دولة فلسطينية"

قال مسؤول بالحكومة الإسرائيلية السبت إن إسرائيل ستنظر في دعوة فرنسية للمشاركة في محادثات سلام مع الفلسطينيين، لكنها تعتقد أن فرنسا أخطأت بالقول بأنها ستعترف بدولة فلسطينية إذا فشلت المحادثات.

وأضاف المسؤول الذي رفض نشر اسمه في بيان "إذا تلقينا دعوة لحضور مؤتمر وعندما نتلقاها فسوف ندرسها ونرد عليها".

وكان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس قال لدبلوماسيين أجانب الجمعة إنه في حال تعثر المؤتمر الذي يقترحه "فيجب علينا في هذه الحالة أن نتحمل مسؤولياتنا من خلال الاعتراف بالدولة الفلسطينية".

وفي كلمته أمام الزعماء الأفارقة في قمة الاتحاد الإفريقي في إثيوبيا حث الرئيس الفلسطيني محمود عباس الزعماء على دعم خطة فرنسا لعقد مؤتمر سلام.