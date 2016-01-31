فقدان 10 آلاف طفل لاجئ في أوروبا منذ اندلاع الأزمة

أعلن مكتب الشرطة الأوروبية عن فقدان نحو 10 آلاف طفل من بين اللاجئين الذين وصلوا إلى بلدان القارة منذ اندلاع الأزمة.



كما وقع خمسة آلاف طفل تقريباً في يد عصابات الاتجار بالبشر في إيطاليا وحدها، بينما يُعتقد أن نحو 1000 آخرين يواجهون المصير نفسه في السويد، وهم من بين ما يُقدر بربع مليون قاصر وصلوا أوروبا من دون مرافقة، ضمن موجة الهجرة الجماعية المستمرة، وفقاً للشرطة.