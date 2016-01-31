ناطق بالفرنسية في فيديو إعدام جديد لداعش

نشر تنظيم داعش السبت على الإنترنت شريط فيديو جديدا لعملية إعدام 5 عراقيين قتلهم بالرصاص 5 من عناصره يتقدمهم داعشي ناطق بالفرنسية توعد الغربيين بهجمات "تنسيهم" هجمات نيويورك وباريس.

والشريط الذي بثه ما يسمى "المكتب الإعلامي لولاية نينوى" تبلغ مدته حوالي 8 دقائق ويظهر فيه خمسة ملثمين، 4 منهم يرتدون زيا أسود والخامس، الناطق بالفرنسية، يرتدي زيا عسكريا مرقطا، وأمام كل منهم يجثم عراقي يرتدي زيا برتقالي اللون ينتظر متى يطلق جلاده الرصاصة من فوهة مسدسه المصوبة إلى رأسه.

ويبدأ الشريط بإدلاء العراقيين الخمسة، كل على حدة، بإفادته عن عمليات "التجسس" التي قاموا بها على "عناصر داعش" ومحاولة تنفيذ هجمات ضد هؤلاء.

بعدها يظهر في الشريط ملثم يتكلم الفرنسية بطلاقة، وقد انسدلت على كتفيه خصلات من شعره الأشقر متوعدا الغربيين بهجمات جديدة.

وينتهي الشريط بتصوير لحظة إطلاق النار على رؤوس الضحايا الخمسة وسقوطهم سويا والدماء تسيل من رؤوسهم.