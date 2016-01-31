تشاد.. 3 قتلى و56 جريحاً بتفجيرين انتحاريين

قتل 3 أشخاص، وأصيب 56 آخرون بجروح في هجومين انتحاريين منفصلين في منطقة بحيرة تشاد، التي يستهدفها بانتظام متطرفو جماعة بوكو حرام، بحسب ما أفاد مصدر أمني الأحد.

واستهدف الهجوم الأول منطقة غيي حيث فجر انتحاري يستقل دراجة نارية نفسه، ما أسفر عن مقتل شخص وجرح 32 آخرين، بحسب ما قال ضابط في الأجهزة الأمنية لوكالة فرانس، برس طالبا عدم كشف هويته.

وأضاف المصدر نفسه أن الاعتداء الثاني أدى إلى مقتل شخصين وجرح 24 آخرين في قرية ميتيرين.

وكانت الحكومة التشادية فرضت حال الطوارئ على منطقة بحيرة تشاد في أعقاب الهجمات الانتحارية لجماعة بوكو حرام المبايعة لتنظيم داعش.

ويتقاسم بحيرة تشاد كل من نيجيريا والنيجر والكاميرون وتشاد. وتضم عددا كبيرا من الجزر الصغيرة التي يقيم فيها صيادون، وتحوطها نباتات كثيفة، ما يسهل تسلل متطرفي بوكو حرام إلى الأراضي التشادية لشن هجمات.