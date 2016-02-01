إسرائيل تمنع دخول غير المقيمين إلى رام الله

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن القوات الإسرائيلية تمنع دخول غير المقيمين إلى رام الله حيث مقر السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، غداة عملية إطلاق نار أصيب فيها 3 جنود إسرائيليين بجروح عند أحد مداخل الضفة.

وقالت متحدثة باسم الجيش لوكالة "فرانس برس": "وفقا لتقييم الوضع بعد هجوم أمس في بيت ايل، تم اتخاذ إجراءات أمنية في المنطقة، وسيسمح فقط للمقيمين في رام الله بدخول المدينة".

وأوضحت أن المنع سيظل ساريا بحسب تقييم القوات الإسرائيلية للوضع.

وأكدت المتحدثة أن الإجراء أيضا سيطبق على الأجانب.

وقتل فلسطيني يعمل في مكتب النائب العام الفلسطيني، الأحد، بعدما أطلق النار على ثلاثة جنود إسرائيليين قرب مستوطنة بيت ايل في الضفة الغربية المحتلة، وتسبب بإصابتهم بجروح.