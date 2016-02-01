البشير يثمن المقاربة السعودية بين السودان ومصر وإثيوبيا

أشاد الرئيس السوداني، عمر البشير، بالدور المتعاظم للمملكة العربية السعودية في إفريقيا ومبادراتها الخيرة في كل البلدان الإفريقية.

وقال البشير في تصريح لموفد وكالة الأنباء السودانية، سونا، في ختام القمة الإفريقية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الأحد، إن مشاركة وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، في القمة يعتبر مؤشراً للدور المهم للمملكة في توثيق العلاقات العربية الإفريقية.

كما ثمن البشير المساعي الكبيرة للمملكة لتنقية الأجواء بين السودان ومصر وإثيوبيا.

وكان الرئيس البشير قد التقى خلال مشاركته في القمة الإفريقية الجبير، وبحثا عدداً من الموضوعات التي تهم البلدين والقضايا الإقليمية والدولية.

وعقب اللقاء، صرح الجبير بأنه بحث مع البشير قضايا التعاون المشترك، واصفاً اللقاء بالمهم.

وعقد وزير الخارجية السعودي سلسلة لقاءات مع مسؤولين أفارقة في أديس أبابا. وتعد مشاركة الجبير الأولى له في قمة إفريقية، خاصة أن السعودية تحظى بعضوية مراقِب في الاتحاد الإفريقي. كما أجرى عدداً من اللقاءات مع نظرائه العرب والأفارقة، بحث خلالها العلاقات الثنائية والتطورات الدولية، خصوصاً الوضع في اليمن والأزمة السورية.