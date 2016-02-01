فرنسا وبلجيكا في قمة مصغرة للتعاون على مكافحة الإرهاب

يلتقي وزيرا خارجية فرنسا وبلجيكا الاثنين في بروكسل في "قمة مصغرة" تهدف إلى تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب بعد اعتداءات باريس التي كشفت عن ثغرات خطيرة في مجال الأمن الأوروبي.

ويشارك في الاجتماع وزيرا الداخلية الفرنسي برنار كازنوف والبلجيكي جان جامبون، وكذلك وزيرا العدل الفرنسي جان جاك أورفوا الذي عين أخيرا في الحكومة والبلجيكي كون غينز.

ويتخصص هذا الاجتماع لمكافحة الإرهاب، لكن الجانب البلجيكي يأمل في التطرق إلى الوضع في مخيمي المهاجرين في كاليه ودانكرك الذي يثير "قلق" البلدات الحدودية في بلجيكا.

وأودت اعتداءات باريس بحياة 130 شخصا في نوفمبر الماضي، وحسب تنظيم داعش الذي تبنى الهجمات، فإن 4 من المنفذين التسعة للاعتداءات هم بلجيكيون، بينهم أحد المنظمين عبدالحميد أباعود، ويجري البحث عنه في بلجيكا.