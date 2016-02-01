تفجير انتحاري يستهدف مركزاً للشرطة في كابول

استهدف اعتداء انتحاري بواسطة سيارة مفخخة، الاثنين، مركزا للشرطة وسط كابول موقعاً "العديد من الضحايا"، وفق وكالة فرانس برس وسلطات محلية.

وقال أحد المتحدثين باسم وزارة الداخلية، نجيب دانيش، "إنه اعتداء انتحاري بسيارة مفخخة بالقرب من مركز للشرطة"، دون تحديد عدد الضحايا.

بدوره، ذكر عبدالبصير مجاهد من شرطة كابول أن "هناك قتلى وجرحى".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الاعتداء بعد، إلا أنه غالباً ما يتعرض الجيش والشرطة لهجمات متمردي حركة طالبان.

ويأتي الاعتداء قبل خمسة أيام من موعد اجتماع يحضره ممثلون للصين والولايات المتحدة وأفغانستان وباكستان في إسلام آباد، سعياً إلى إحياء مفاوضات السلام مع طالبان المتوقفة منذ الصيف الماضي.