روسيا: زعم أن طائرتنا انتهكت أجواء تركيا استفزاز متعمد

اعتبر المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، زعم تركيا أن طائرة حربية روسية انتهكت مجالها الجوي "استفزاز مخطط له مسبقا".

وذكر المتحدث باسم الوزارة، إيغور كوناشينكوف في بيان: "الهيستيريا التي بدأها الجانب التركي والتي نعتبرها دعاية لا أساس لها تبدو إلى حد كبير استفزازا متعمدا".

وقال البيان إن الجيش الروسي حصل على تسجيل مصور من هيئة الأركان العامة للجيش السوري ومن جماعة سورية معارضة يظهر "بطارية مدفعية تركية تقصف قرية حدودية سورية".

وأضاف أن وزارة الدفاع الروسية تنتظر تفسيرا سريعا من حلف شمال الأطلسي ووزارة الدفاع الأميركية والقوات المسلحة التركية بشأن واقعة القصف.

وأوضح كوناشنيكوف أن روسيا تعزز كافة أشكال الاستطلاع في الشرق الأوسط من أجل تحديد مواقع الأهداف التابعة للإرهابيين بصورة أفضل وقصفها أسرع.

في سياق آخر، نقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع قولها إن القوات الجوية الروسية نفذت 468 طلعة جوية في سوريا في الأسبوع الماضي، فأصابت أكثر من 1300 هدف "للإرهابيين".

ونقلت الوكالات عن الوزارة قولها إنها أوصلت أكثر من 200 طن من المساعدات الإنسانية إلى بلدة دير الزور المحاصرة في يناير الماضي.