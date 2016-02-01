فرنسا تطلب تكثيف الضربات لشل داعش بسوريا والعراق

عقد الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، اجتماعا صباح اليوم الاثنين لمجلس الدفاع الأعلى "للعمليات الخارجية"، بحث فيه تقييم وسير العمليات العسكرية ضد داعش.

كما دعا الرئيس الفرنسي هولاند في بيان للرئاسة الفرنسية إلى تكثيف الضربات الجوية لشل قدرات تنظيم داعش العسكرية في سوريا والعراق.

وناقش مجلس الدفاع الفرنسي الأعلى كيفية دعم المعارضة السورية المعتدلة على ضوء محادثات السلام في جنيف.

وطالب الرئيس هولاند بضرورة وقف الاعتداءات على الشعب السوري، والبدء بعملية الانتقال السياسي في سوريا، باعتبارها الحل الوحيد لتحقيق سلام دائم في هذا البلد والقضاء على التهديد الإرهابي.