مسلمو أيوا يوجهون دعوة لترامب للتعرف على دينهم الحقيقي

في ولاية أيوا تعيش جالية مسلمة تقدر بألفي شخص، حيث يتواجد فيها أقدم مسجد في أميركا، دوره في الماضي كان مقتصراً على الأمور الحياتية والدينية للجالية، لكن وبعد الهجوم الذي يتعرض له المسلمون من المرشحين الجمهوريين، تغير ذلك الدور لدرجة دعوة إمام المسجد طه الطويل للمرشح الرئاسي ترامب لزيارته، لكن ترامب لم يستجب حتى الآن. ترامب كان قد أعلن عن رغبته بحذر دخول المسلمين للولايات المتحدة.

أصداء هذه الرسالة المعادية للمسلمين وجدت رداً معاكساً في أقدم مسجد في الولايات المتحدة، وللمفارقة ففي ولاية أيوا التي ستحسم فرص المرشح الجمهوري دونالد ترامب في أول انتخابات تطلق رسمياً الحملات الانتخابية للرئاسة الأميركية، إمام المركز الإسلامي في مدينه سيدر رابتدز وجه دعوة للمرشح الجمهوري بزيارة المركز طالباً منه أن يرى وجه الإسلام الحقيقي من أفضل من يمثله وهو الناخب الأميركي المسلم.

الإمام طه الطويل قال لـ"العربية.نت" إن ترامب قد يكون رجلاً جيداً لكن أفكاره سيئة وهو كم ينظر في مرات عكسيه بدلاً من أن ينظر إلي الأمام.

ويحتدم التنافس بين الجمهوريين، لكن ربما ما يوحدهم هي المزايدات على كيفية محاربة ما يسموه بالإسلام الإرهابي المتمثل بـ"داعش" و"القاعدة"، ومن خلال تكرار المصطلح أصبح من السهل على مرشح مثل ترامب أن يلصق بالمسلمين تهم الإرهاب، فهم مذنبون إلى أن يثبتوا العكس، رسائل تتناقض كلياً مع روح أميركا وحرية الأديان التي يكفلها الدستور الأميركي، كما يرى الإمام طه الذي فتح باب مركزه للأميركيين لتعميق حوار الأديان.

المسجد بني في الثلاثينيات ويطلق عليه اسم "أم المساجد"، فهو يقف علي ناصية من شوارع مدينه سيدر رابتدز في هذه الولاية الزراعية في الوسط الغربي الأميركي.

تبدل عبر الزمن و تغيرت ملكية أصحابه. أسسه مهاجر سوري يدعى الحاج عباس هبهاب ليقدم استشارات تربوية ودينية لأكثر من 2000 مسلم يعيشون الآن في الولاية، لكن وبعد الرسائل العدائية التي نادى بها ترامب، أصبح دوره هو الدفاع عن الجالية التي ترى نفسها تحت دائرة الشبهة من قبل المرشحين الجمهوريين.

إمام مسجد سيدر رابتدز يعتبر نفسه جمهوري، كما الكثيرون الذين التقيناهم في حملات المرشحين الجمهوريين مثل حملة السيناتور ماركو روبيو، لكن الأميركي المسلم الذي انتمى تقليدياً لهذا الحزب لا يجد أي قواسم مشتركة مع هؤلاء الناخبين الذين غيروا ملامحه ليكون معادياً للأقليات وللمسلمين كما ترى الجالية هنا.