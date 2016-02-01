11 ألف قتيل وجريح مدني في تعز بسلاح الحوثيين

كشف تقرير حقوقي أصدرته منظمات مجتمع مدني اليوم عن قيام ميليشيات الحوثي والمخلوع بقتل وجرح نحو 11 ألف مدني في محافظة تعز جنوب غربي اليمن خلال الفترة بين 24 مارس 2015 و17 يناير 2016.

وأشهرت عدد من منظمات المجتمع المدني بتعز اليوم تقريرها العام للفترة من 24 مارس من العام المنصرم وحتى 17 يناير الماضي، وذلك في مؤتمر صحفي كرس لهذه المناسبة.

وكشف التقرير عن حجم المأساة التي تعيشها مدينة تعز، حيث رصد التقرير عدد القتلى المدنيين جراء الحرب التي تشنها ميليشيات الحوثي والمخلوع، والتي أسفرت عن مقتل 1251 شخصا، بينهم 208 من النساء، و285 من الأطفال، فيما وصل عدد الجرحى إلى 9738 حالة، منها 1129 امرأة، و1021 حالة من الأطفال.

وأشار التقرير إلى أن الميليشيات ارتكبت 14 مذبحة بصواريخ الكاتيوشا ومدافع الهاون، استهدفت ناقلات المياه وعددا من المنازل، واختطاف 195 مواطنا وإخفائهم قسريا في تحدٍّ سافر لكل الأعراف والمواثيق الدولية.

كما تناول التقرير انتهاكات الميليشيات لحقوق الإنسان الصحية والعلاجية والتي أسفرت عن تدمير 38% من أقسام المستشفى الجمهوري، 50% من أقسام مستشفى الثورة، وكذا إغلاق المستشفيات الخاصة، وطرد الجرحى والمرضى من المستشفيات الواقعة تحت سيطرتها، إضافة إلى منع دخول الأدوية والمحاليل الطبية، الأمر الذي أدى إلى وفاة 8 أطفال، وجرح 9 آخرين و133 حالة من مرضى الغسيل الكلوي، وفقدان 3000 حالة للرعاية الصحية و9000 حالة من مرضى حمى الضنك.

وفي جانب التعليم، أشار التقرير إلى الدمار الذي ألحقته الميليشيات بالبنية التحتية التي أدت إلى انهيار 59 مدرسة حكومية كلية، و15 مدرسة أهلية و تمركزها في مختلف المدارس الواقعة تحت سيطرتها، وحرمان أكثر من 50 ألف طالب وطالبة من أداء الامتحانات في مختلف المراحل، إضافة إلى تدمير بعض كليات جامعة تعز، وإغلاق 7 جامعات أهلية.

وفي ما يتعلق بالمباني والمنشآت، أشار التقرير إلى أن الحرب التي شنتها الميليشيات وقوات المخلوع أسفرت عن تدمير العديد من المرافق العامة، منها الكهرباء والنفط والمواصلات والمالية والجوازات، وكذا استهداف 11 من المعالم الأثرية والثقافية.

ولفت إلى أنه جرى تدمير أكثر من 1600 منزل ومنشأة في القطاع الخاص.