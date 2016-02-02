أستراليا.. تهديدات من مجهولين تستهدف مدارس

أخلي عدد كبير من المدارس أو أقفل من جديد، اليوم الثلاثاء، في أستراليا، على إثر اتصالات تهديد أجراها مجهولون من الخارج، كما قالت الشرطة، وجاء ذلك بعد تحذيرات مماثلة في فرنسا وبريطانيا وإيطاليا.

وأدت اتصالات هاتفية من مجهولين يوم الجمعة إلى إجلاء آلاف التلامذة في ولايتي فيكتوريا (جنوب) ونيو ساوث ويلز (جنوب شرق).

وقالت شرطة نيو ساوث ويلز في بيان: "هذه بالتأكيد مجموعة من الخدع الرامية إلى التسبب في الفوضى ولفت نظر وسائل الإعلام". وأضافت أن "التهديدات آتية من الخارج على ما يبدو".

ورفضت الشرطة الكشف عن عدد المدارس المستهدفة، لكن وسائل إعلام تحدثت عن 8 مدارس في نيو ساوث ويلز.

وأكدت الشرطة في ولاية فيكتوريا، حيث شملت التهديدات حوالي 20 مدرسة كما ذكرت وسائل الإعلام، اتخاذ إجراءات الطوارئ على سبيل الاحتياط في هذه المدارس.

ومن جهتها، أعلنت شرطة كوينزلاند (شمال شرق) حيث تلقى حوالي 10 مدارس اتصالات تهديد، "ليس هناك ما يدعو لإلى الاستنفار".

وعلى غرار فرنسا وبريطانيا، تشارك أستراليا في التحالف الدولي الذي يقاتل تنظيم داعش في العراق وسوريا.

ورُفع مستوى الإنذار الإرهابي في أواخر 2014 في أستراليا، فيما شددت السلطات القوانين حول الأمن القومي، وشنت الشرطة عددا كبيرا من عمليات الدهم ضد الإرهابيين.

ووقع عدد كبير من الهجمات على الأراضي الأسترالية، من بينها قتل موظف بالشرطة في أكتوبر.