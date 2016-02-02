أفغانستان.. مقتل 29 من داعش خلال غارات

لقي 29 مسلحاً من تنظيم داعش مصرعهم خلال غارات استهدفت مواقع للتنظيم في مدينة نانكرهار شرقي أفغانستان.

وأفاد المتحدث باسم ولاية نانكرهار، عطا الله هوغاناي، في بيان اليوم الثلاثاء أن أربع غارات نُفذت ليلة أمس، بدعم من قوات حلف الشمال الأطلسي "ناتو"، استهدفت مواقع لداعش في قضاء "آشين" بالولاية، ما أدى إلى مقتل 29 عنصراً من التنظيم.

وذكر هوغاناي أن الغارات أسفرت عن تدمير مبنى إذاعة تابعة لداعش تبث من المدينة.

ويشن الجيش الأفغاني وقوات الناتو بقيادة الولايات المتحدة الأميركية في الأونة الأخيرة غارات كثيفة ضد مواقع داعش شرق البلاد، حيث أدت تلك الغارات إلى الحد من أنشطة التنظيم في المنطقة، فضلاً عن مقتل العديد من عناصره.