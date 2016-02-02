أميركا.. اعتقال تجار مخدرات مرتبطين بحزب الله

قالت إدارة مكافحة المخدرات الأميركية الاثنين إن أعضاء في حزب الله اللبناني ألقي القبض عليهم بتهم استخدام ملايين الدولارات من مبيعات للكوكايين في الولايات المتحدة وأوروبا لشراء أسلحة في سوريا.



ويقاتل حزب الله لدعم نظام بشار الأسد في سوريا منذ حوالي خمس سنوات. وتضع الولايات المتحدة حزب الله في قائمتها للمنظمات الإرهابية.



وقالت إدارة مكافحة المخدرات إن من بين أولئك الذين ألقي القبض عليهم قياديين بخلية أوروبية لشبكة جرى اعتقالهم الأسبوع الماضي. ومن بينهم محمد نور الدين الذي تتهمه الإدارة بأنه يدير عمليات لغسل الأموال لحساب الذراع المالي لحزب الله.



وذكر البيان أن الولايات المتحدة تضع نور الدين في فئة خاصة للإرهابيين العالميين.



ولم تذكر إدارة مكافحة المخدرات العدد الإجمالي لأولئك المقبوض عليهم أو أين القي القبض عليهم.



وقال البيان إن التحقيق "يسلط الضوء مرة أخرى على الصلة العالمية الخطيرة بين الاتجار في المخدرات والإرهاب."



وشاركت سبع دول من بينها فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبلجيكا في التحقيق الذي بدأ في فبراير 2015 وما زال جارياً.



وفرضت وزارة الخزانة الأميركية الأسبوع الماضي عقوبات على نور الدين وحمدي زهر الدين وهو مبيض أموال آخر مزعوم. وفرضت أيضاً عقوبات على شركة (تريد بوينت إنترناشيونال) التي يديرها نور الدين.