أميركا.. قاضٍ أمام القضاء لتعذيب متهم

يمثل قاض أميركي أمام القضاء لاتهامه بإعطاء أمر بتعريض أحد المشتبه بهم للصعق بالكهرباء، بحسب ما أعلنت مصادر قضائية.

ويمثل القاضي روبرت نالي أمام محكمة ولاية ميريلاند، وهو يواجه عقوبة السجن عاما واحدا ودفع غرامة بقيمة 100 ألف دولار، وقد أوقف عن العمل.

وتعود هذه القضية إلى 23 يوليو 2014، حين كان القاضي يحقق مع شاب أسود في الخامسة والعشرين من العمر بتهمة حيازة سلاح بشكل غير قانوني.

وتعرض المشتبه به للصعق الكهربائي أثناء فترة التحقيق معه من طوق كان يوضع حول رقبته.

ويمنع استخدام هذه الطريقة سوى في حالات استثنائية، مثل إقدام المشتبه به على الفرار، أو مهاجمة أحد في المحكمة.