أيوا تطلق السباق الطويل نحو البيت الأبيض

ساعات قليلة ويصوت الناخبيون في ولاية أيوا لاختيار ممثلي الحزبين الديمقراطي والجمهوري للسباق الرئاسي الأميركي.

صف طويل من الناخبين وجدناهم ينتظرون لحضور فعالية انتخابية لهيلاري وبيل كلينتون. ناخبوها ينقسمون بشكل عام إلى قمسين - الغالبية العظمى منهم من الموالين لها منذ فترة مثل كيم كورنينغ، التي التقيناها في أحد الصفوف والتي تطوعت لحملة هيلاري قبل ثماني سنوات.

كورنينغ قالت: "أنا أحب هيلاري منذ أن كانت السيدة الأولى.. وصوتت لها عام 2008. رسالتها ومواقفها ما زالت ثابتة".

آخرون سيصوتون لها لأسباب واقعية كما يقولون، جاسون الدمان والذي حضر إلى الفعالية مع زوجته قال: "لهيلاري موقف واقعي لما تريد أن تنجزه وتعرف كيف ستنجزه مع الكونغرس".

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نتائج الانتخابات الحزبية الديمقراطية في أيوا ستعتمد على عدد الناخبين - وخاصة الناخبين الجدد والشباب الذين يشاركون في الاجتماعات الحزبية الليلية.

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فالمنافسة تشتد بين هيلاري والمرشح الذي يعرف نفسه بالاشتراكي بيرني ساندرز. فرغم عمرِه المتقدم، حيث أنه في منتصف السبعينيات، الا أن الشباب يرونه شبيهاً بمرشح عام 2008 باراك أوباما.. أي يمكن الوثوق به.

إيدي بساسو، الذي يبلغ التاسعة عشرة من العمر والذي التقيناه في فعالية لساندرز في مدينة سيدر رابدز، قال إنه سيصوت للمرة الأولى ولساندرز: "ساندر ليس فاسداً ولن يسمح للمصالح الكبيرة بالتحكم به عندما يصبح رئيساً".

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ثلاث نقاط تفصل ساندرز عن كلينتون في آخر استطلاع للرأي، الأمر الذي يقلق حملتها. التقينا مجموعة من زملائها في كلية الحقوق في إحدى المطاعم في دي موين، حيث جاؤوا من نيويورك لإقناع أهل أيوا بالتصويت لها. يقولون إن هدفهم هو إقناع الناخبين أنه يمكن الوثوق بهيلاري، فهم يعرفونها منذ أكثر من 40 عاماً.

"كلنا نحب التأمين الصحي والتعليم المجاني ولكن هذه الأمور لا يمكن تطبيقها هنا أبداً. فالأميركيون يتبعون خط الوسط السياسي"، بحسب ما قال روبرت ماكستر عندما يواجه أحد مشجعي بيرني ساندرز.

العامل المهم الآخر سيكون اتباع مارتن او مالي، حاكم ولاية ماريلاند السابق، الذي سيقوم أتباعه بالانضمام إما إلى هيلاري أو بيرني إن لم يصل عددهم 15% من الناخبين في أي من الدوائر الانتخابية.

السؤال هو.. إلى من سيعطون دعمهم؟