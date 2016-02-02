إسرائيل تشرد عشرات الفلسطينيين بعد هدم منازلهم

هدمت القوات الإسرائيلية، الثلاثاء، أكثر من 20 مبنى جنوب الخليل في منطقة متنازع عليها قضائيا، وتركت عشرات الفلسطينيين بدون مأوى بحجة أن المباني مبنية بدون ترخيص في "منطقة عسكرية"، بحسب ما أفاد المواطنون والسلطات الإسرائيلية.

وقالت منظمة حقوق المواطن في إسرائيل "إن الجنود هدموا نحو 24 مبنى في خربة جنبه بالقرب من مدينة يطا جنوب الضفة الغربية".

وقال نضال يونس، رئيس المجلس القروي هناك "وصلت القوات الإسرائيلية في حوالي السابعة صباحا، ونفذت عملية الهدم، وتركت 12 عائلة بلا مأوى، أي نحو 80 شخصا".

وخربة جنبة في منطقة تسمى مسافر يطا، وهي منطقة زراعية يعيش فيها نحو 1300 فلسطيني في تجمعات قروية على تلال جنوب الخليل.

وبحسب مكتب شؤون الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (أوتشا) طرد الجيش الإسرائيلي عام 1999 معظم السكان من المنطقة، ودمر أو صادر معظم منازلهم وممتلكاتهم بعد أن أعلن أن المنطقة هي منطقة إطلاق نار.