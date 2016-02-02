البرتغال.. تهديد بقنبلة يتسبب في إخلاء طائرة ركاب

أعلن متحدث باسم شركة الطيران البرتغالية (تي.إيه.بي) إخلاء طائرة على متنها 38 راكبا في وقت مبكر، اليوم الثلاثاء، إثر إخطار بوجود قنبلة عليها.

وكانت الطائرة تستعد لمغادرة مطار فارو في منطقة الغرب الواقعة بجنوب البرتغال في طريقها إلى لشبونة.

وقال المتحدث: "كان هناك تهديد بوجود قنبلة وتم تسليم السلطات الطائرة لفحصها. وتتقرر إخلاء الركاب." وامتنع المتحدث عن ذكر تفاصيل عن كيفية تلقي الإخطار بوجود تهديد. ولم تدل الشرطة بتعليق على الفور.

وكان مقررا أن تقلع الطائرة في الساعة 6:05 صباحا بالتوقيت المحلي (06.05 بتوقيت غرينتش) لكن التفتيش استمر حتى الساعة 08.40 بتوقيت غرينتش.



ويقع المطار في منطقة تعج بالسائحين، وأعلنت فيه ثاني أعلى حالة تأهب أمني، لكن لم يظهر على جداول الرحلات أي تأخير آخر في مواعيد وصول ومغادرة الطائرات.