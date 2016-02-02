الناتو يقصف محطة إذاعة تابعة لداعش بأفغانستان

قصفت طائرة تابعة للتحالف الدولي محطة إذاعة جديدة لتنظيم داعش في إقليم ننكرهار في وقت متأخر، يوم الاثنين، في إطار تصعيد حلف شمال الأطلسي حملته لمنع تحركات التنظيم المتطرف لإنشاء موطئ قدم له في أفغانستان.

وقال عطاء الله خوجياني، المتحدث باسم حاكم ننكرهار، إن الغارة الجوية التي وقعت خلال الليل شاركت فيها أيضا القوات البرية الأفغانية، وأدت لمقتل 29 متطرفا، منهم ثمانية كانوا يعملون في الإذاعة والموقع الإلكتروني.

وفرض ظهور مقاتلين موالين لداعش عنصرا خطيرا جديدا في النزاع الأهلي طويل الأمد في أفغانستان، حيث تتحدى الجماعة بعنف حركة طالبان الأفغانية في بؤر صغيرة بالبلاد.

وأكدت عملية الدعم الحازم لحلف شمال الأطلسي في كابول التي يقودها الجيش الأميركي، أن القوات الأميركية نفذت ضربتين جويتين ضمن جهود مكافحة الإرهاب في منطقة اتشين، لكنها لم تدل بمزيد من التفاصيل.