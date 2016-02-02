بريطانيا: بوتين يؤجج الحرب في سوريا

أعلن وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقوض الجهود الدولية لإنهاء الحرب الأهلية في سوريا، بقصف خصوم تنظيم داعش في سعيه لتعزيز وضع بشار الأسد.

ووجه هاموند اللوم إلى بوتين لتأييده بالتصريحات فقط عملية سياسية تهدف إلى وضع نهاية للحرب الأهلية، بينما يقصف خصوما للأسد يأمل الغرب بأنهم قد يشكلون سوريا حالما يرحل الأسد.

وعندما بدأت روسيا الضربات الجوية في سبتمبر، رجح بوتين كفة الحرب لصالح الأسد بعد أن تعرض الرئيس السوري بشار الأسد لانتكاسات كبيرة في وقت سابق من 2015 جعلت جماعات لمقاتلي المعارضة قريبة من معقل الطائفة العلوية التي ينتمي إليها على الساحل السوري.

وقال هاموند في مقابلة يوم الاثنين، أجريت في مخيم الزعتري للاجئين في الأردن، والذي يقع على بعد نحو 10 كيلومترات جنوب الحدود مع سوريا، "إنه لمصدر حزن دائم لي أن كل شيء نفعله يقوضه الروس. المشكلة مع الروس أنهم يقصفون ويدعمون الأسد".

وتؤكد روسيا أنها تستهدف مجموعة من المتشددين في سوريا ولا تستهدف تنظيم داعش وحده رغم أنها تصر على أنها تركز على الجماعة المتشددة. ويقول مسؤولون روس إن الغرب يلعب بالنار بسعيه إلى الإطاحة بالأسد.

وذكرت وكالات أنباء روسية أن وزارة الدفاع قالت يوم الاثنين إنها نفذت 468 ضربة جوية في سوريا في الأسبوع الماضي وأصابت أكثر من 1300 هدف لجماعات "إرهابية". وذكرت الوزارة أيضا أنها أرسلت أكثر من 200 طن من المساعدات إلى مدينة دير الزور السورية المحاصرة في يناير الماضي.

لكن مقاتلي المعارضة وسكان يقولون إن الضربات الجوية الروسية توقع مئات القتلى والجرحى بين المدنيين جراء القصف العشوائي لمناطق مدنية بعيدة عن جبهة القتال.

وقال هاموند: "منذ بدء التدخل الروسي في سوريا فإن القدر الضئيل من الناس الذين قد يعودون من هذه المخيمات للاجئين إلى سوريا ربما توقف تماما، وهناك تدفق جديد للاجئين يأتي بسبب الأعمال التي ترتكبها روسيا - خصوصا في جنوب سوريا على طول الحدود على بعد كيلومترات قليلة من هنا".

وأضاف هاموند أن التدخل الروسي كان انتكاسة كبيرة للجهود الدولية لإيجاد حل سياسي للأزمة، مشيرا إلى أن تأثير التدخل هو تقوية تنظيم داعش.