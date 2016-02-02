بوتين يعين رئيساً جديداً للاستخبارات العسكرية

عين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الثلاثاء، الجنرال إيغور كوروبوف رئيسا لأجهزة الاستخبارات العسكرية بعد نحو شهر على وفاة رئيسها السابق.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع نشر على موقعها على الإنترنت، أن الجنرال كوروبوف عين بمرسوم رئاسي قبل تسليمه درع هذا الجهاز من قبل وزير الدفاع سيرغي شويغو، كما تقضي التقاليد.

وتسلم الجنرال كوربوروف منصب نائب رئيس أجهزة الاستخبارات العسكرية في عهد الجنرال إيغور سرغون، وكان من أكثر المرجحين لخلافته، حسب ما يرى خبراء.

وأعلن الكرملين مطلع يناير الماضي وفاة إيغور سرغون عن 58 عاما من دون كشف أسباب وفاته. وكان عين على رأس هذه الأجهزة عام 2011.