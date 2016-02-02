عقوبات أميركية على 5 مسؤولين روس

فرضت الولايات المتحدة، الاثنين، عقوبات على خمسة مسؤولين روس تتهمهم بانتهاكات حقوق الإنسان.

وبين المسؤولين أربعة قالت الوزارة الأميركية إنهم تورطوا في وفاة محام روسي يحارب الفساد أثناء وجوده في السجن في 2009 .

وقالت وزارتا الخارجية والخزانة الأميركيتان إن المسؤولين الأربعة - أليكسي انيتشين وبوريس كيبيس وبافل لابشوف واوليج اورزومتسيف - متورطون في وفاة المحامي سيرغي مانييتسكي الذي أثارت وفاته في السجن انتقادات لسجل روسيا في مجال حقوق الإنسان.

وأوضح مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية أن المسؤول الخامس - وهو يفجيني انتونوف - كان يدير سجناً في الشيشان له سمعة سيئة بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان.

وتمنع العقوبات المسؤولين الخمسة من الحصول على تأشيرات سفر إلى أميركا وتجمد أي أصول مملوكة لهم في الولايات المتحدة.

وتوفي مانييتسكي عن 37 عاماً في 2009 ، بعد عام في السجن قال خلاله إنه تعرض لمعاملة سيئة وحرم الرعاية الصحية في مسعى لإرغامة على الاعتراف بالتهرب من الضرائب وتقديم أدلة ضد موكل سابق.

وقال جون كيربي المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن إضافة المسؤولين الروس الخمسة إلى القائمة ترفع عدد الأشخاص الذين فرضت عليهم عقوبات فيما يتصل بقضية مانييتسكي إلى 39.