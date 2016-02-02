غرق 9 مهاجرين بينهم طفلان قبالة سواحل تركيا

قتل تسعة مهاجرين على الأقل، بينهم طفلان، الثلاثاء، في بحر ايجه قبالة السواحل الغربية لتركيا في حادث غرق جديد وقع أثناء محاولتهم الوصول إلى اليونان، كما أفادت وكالة أنباء دوغان.

وأوضحت الوكالة أن المأساة وقعت قبالة بلدة سفر حصار في محافظة ازمير (غرب) التي انطلق منها المهاجرون بدون تحديد جنسياتهم.

من جانبها قالت المنظمة الدولية للهجرة الثلاثاء إن أكثر من 360 مهاجرا لقوا حتفهم في المياه قبالة اليونان وتركيا وإيطاليا في يناير.



وأضافت أن العدد الإجمالي للمهاجرين واللاجئين الذين وصلوا إلى اليونان الشهر الماضي تجاوز 62 ألفا.



وقال جويل ميلمان المتحدث باسم المنظمة "يفوق هذا العدد بكثير ما رأيناه في يناير السابق".

وتتكرر بشكل لافت غرق المراكب التي تقل مهاجرين غير شرعيين.