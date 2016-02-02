فرنسا.. اعتقالات تستهدف هجوما على أندية تبادل الأزواج

اعتقل 5 رجال وامرأة، يوم الثلاثاء، في منطقة ليون في وسط شرق فرنسا، للاشتباه بتخطيطهم للتوجه إلى سوريا للمشاركة في القتال، والإعداد لهجمات على أندية لتبادل الأزواج في فرنسا، كما اعلن مصدر قضائي.

ووضع الرجال الخمسة الذين تتراوح اعمارهم بين 22 و37 عاما والمرأة (20 عاما) في الحبس على ذمة التحقيق في اطار تحقيق ضد الارهاب، كما اضاف المصدر.

وأوضح المصدر انهم مشبوهون بمحاولة السفر الى سوريا، وكانوا قد اشتروا بطاقات حافلات تتوجه إلى اسطنبول عبر بلغاريا.

ولم يعثر على اي قطعة سلاح معهم خلال عمليات تفتيش التي كانت لا تزال مستمرة صباح الثلاثاء. كما يجري التحقيق في عناصر معلوماتية وارقام هاتفية. ويمكن ان يستمر التحقيق معهم حوالي 96 ساعة.

وقال المصدر إن معلومة تتعلق بخطة للقيام "بأعمال عنيفة" في فرنسا "وخصوصا ضد اندية لتبادل الازواج" هي التي دفعت الى اجراء التحقيق الذي بدأ في ديسمبر.

وهناك اكثر من1800 فرنسي مرتبطون بشبكات متطرفة في سوريا والعراق، سواء من خلال التوجه الى البلدين المعنيين، أو الرغبة في التوجه إليهما او الذين عادوا منهما، بحسب مدعي عام باريس فرنسوا مولنس.