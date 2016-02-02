كوريا الشمالية تعلن رسمياً قرب إطلاق صاروخ

أصدرت كوريا الشمالية، يوم الثلاثاء، إشعارا رسميا بقرب إطلاقها صاروخاً يحمل قمرا صناعيا في ثاني انتهاك كبير لقرارات مجلس الأمن عقب إجرائها تجربة نووية الشهر الماضي.

وذكرت المنظمة البحرية الدولية أنها تلقت تحذيرا من كوريا الشمالية بنيتها إطلاق قمر صناعي لمراقبة الأرض في الفترة من 8 إلى 25 فبراير.

ورغم أن بيونغ يانغ تؤكد أن برنامجها الفضائي هو لأغراض علمية بحتة، فإن المجتمع الدولي يعتبر عمليات الإطلاق غطاء لتجارب على صواريخ باليستية.

وأصدر مجلس الأمن الدولي قرارات تحظر على كوريا الشمالية استخدام أية تكنولوجيا للصواريخ الباليستية، وفرض عليها عقوبات في أعقاب إطلاقها صاروخا في ديسمبر 2012.

وفي حال تم إطلاق القمر الصناعي فإنه سيشكل صفعة للولايات المتحدة التي قامت الشهر الماضي بحشد الدعم الدولي لفرض عقوبات صارمة على بيونغ يانغ بسبب إجرائها تجربة نووية في السادس من يناير.