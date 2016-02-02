لبنان يعلن العثور على 5 تشيكيين مفقودين

أكد مصدر أمني أن 5 مواطنين تشيكيين اختفوا في لبنان خلال يوليو، هم الآن لدى أجهزة الأمن اللبنانية، بحسب تقرير إخباري يوم الثلاثاء.

وقالت وزارة الخارجية التشيكية إن الخمسة الذين فقدوا في شرق لبنان العام الماضي عثر عليهم في وقت متأخر اليوم الاثنين.

وأعلن وزير الخارجية التشيكي لويمير زوارليك على تويتر أثناء زيارة إلى سلطنة عمان: "سنرسل طائرة لتعيدهم في أقرب وقت ممكن".

وفي يوليو، أعلن وزير الداخلية اللبناني إن اختفاءهم، الذي تعاملت معه السلطات التشيكية على أنه حادث خطف محتمل، ربما كان مرتبطا بالجريمة المنظمة وتجارة المخدرات والأسلحة.



وأحد التشيكيين المفقودين هو محامي علي فايد، وهو رجل من أصل لبناني محتجز في الجمهورية التشيكية، لحين صدور قرار بشأن طلب من الولايات المتحدة لتسليمه.

وتتهم الولايات المتحدة فايد بمحاولة بيع أسلحة ومخدرات إلى جماعة فارك المسلحة في كولومبيا.