ألمانيا تحقق في أنشطة طالب سوري يناصر داعش

يحقق مدعون بألمانيا في أنشطة طالب دكتوراه سوري عمره 35 عاما للاشتباه في قيامه بتسجيل فيديو للدعاية لتنظيم داعش.

ويشتبه المدعون في فرانكفورت أيضا بأن الرجل، الذي لم يُنشر اسمه، نشر رمزا يشابه علم داعش الممنوع في ألمانيا على صفحته بموقع للتواصل الاجتماعي.

وقال المدعون في بيان إن هناك اعتقادا أن المشتبه به شرح في فيديو باللغة العربية مدته 9 دقائق أسباب تأييده لتنظيم داعش.

وليس من المعتاد نسبيا أن تكون هناك قضايا لأفراد ينشرون مثل هذه التسجيلات المصورة في ألمانيا رغم أن المدعين يحققون في أنشطة عشرات المقاتلين العائدين من سوريا للاشتباه بأنهم أعضاء في تنظيم داعش المحظور في ألمانيا.

وتشعر السلطات بالقلق إزاء مئات الأشخاص الذين يسافرون إلى الخارج للانضمام إلى الجماعات المتطرفة ويعود بعضهم ربما بهدف التآمر لشن هجمات.

وقال المدعون إن الشرطة ألقت القبض على الرجل السوري، أمس الثلاثاء، بمدينة دارمشتاد التي تقع في جنوب البلاد. كما ضبطت تليفونا محمولا وأجهزة تخزين مواد إعلامية في شقته ومكتبه.

وانضمت ألمانيا العام الماضي إلى حملة عسكرية دولية ضد تنظيم داعش في سوريا.