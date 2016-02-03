جنين.. تنكيل جماعي بالفلسطينيين بعد عملية القدس

أفادت مراسلة قناة العربية بأن نقاشاً أمنياً بدأ في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بمشاركة وزير الأمن الداخلي ووزير الأمن ورئيس هيئة الأركان بعد عملية القدس.

وبالتوازي، فرض الجيش الإسرائيلي طوقا أمنيا كاملاً على بلدة قباطية في جنين التي خرج منها منفذو العملية وشن حملة اعتقالات موسعة. وقتل خلال العملية 3 فلسطينيين نفذوا الهجوم الذي وقع بباب العامود، ومجندة إسرائيلية.

وبحسب القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي، فإن الاجتماع الأمني أصدر 4 قرارات:

أولاً - حصار بلدة قباطية في جنين.

ثانياً – زيادة قوات الجيش في الضفة الغربية وحول القدس.

ثالثاً - تكثيف موجة الاعتقالات ضد الفلسطينيين.

رابعاً - تقييم الموقف من الانتفاضة مرة أخرى، لمعرفة إذا ظلت انتفاضة تلقائية أم أنها تحولت إلى انتفاضة منظمة.