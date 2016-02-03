اليابان تتوعد كوريا الشمالية: سندمر الصاروخ إن هددنا

اعلنت طوكيو الاربعاء انها ستدمر الصاروخ الذي تعتزم كوريا الشمالية اطلاقه هذا الشهر لوضع قمر اصطناعي في الفضاء الخارجي اذا ما هدد هذا الصاروخ الاراضي اليابانية.

وقالت وزارة الدفاع اليابانية في بيان ان "وزير الدفاع اصدر امرا" بتدمير الصاروخ الكوري الشمالي "اذا تأكد انه سيسقط على الاراضي اليابانية".

وكان وزير الدفاع غين ناكاتاني اعلن في وقت سابق الاربعاء ان الجيش سينشر منظومة الدفاع الصاروخية ارض-جو باك-3 في ثلاث قواعد في العاصمة طوكيو.

ويأتي وعيد اليابان بعيد التحذير الذي اطلقه رئيس وزرائها شينزو آبي قبل ساعات لكوريا الشمالية من مغبة المضي قدما في مشروعها اطلاق الصاروخ، مؤكدا ان هذه الخطوة ستشكل، في حال حصولها، "استفزازا خطرا".

وقال آبي "اذا اصرت كوريا الشمالية على المضي في عملية الاطلاق هذه، فسيكون هذا انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الامن الدولي واستفزازا خطرا".

وكانت المنظمة البحرية الدولية اعلنت الثلاثاء ان بيونغ يانغ ابلغتها بعزمها على اطلاق قمر اصطناعي بين 8 و25 الجاري، في اعلان يأتي في اعقاب شائعات عن استعداد بيونغ يانغ لاجراء تجربة على صاروخ باليستي.

واضاف رئيس الوزراء الياباني "اثر الانذار الكوري الشمالي طلبت على الفور من الحكومة جمع وتحليل المعلومات اللازمة لضمان امن الشعب الياباني".