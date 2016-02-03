سقوط مروحية تابعة للأمن الأردني ومقتل طيار

أعلنت مديرية الأمن العام الأردني في بيان أن مروحية تابعة لها سقطت يوم الثلاثاء شمال غربي عمان، إثر خلل فني ما أدى إلى مقتل طيار وإصابة زميله.

وسقطت المروحية مساء الثلاثاء بمنطقة زي بمدينة السلط (نحو 35 كيلومترا شمال-غربي عمان) أثناء "جولة تدريبية ليلية روتينية حيث واجهت عطلا فنيا أدى إلى ارتطامها بالأرض"، بحسب البيان.

وأدى الحادث إلى مقتل "الطيار الملازم حازم حسونة وإصابة النقيب الطيار حسين النجداوي، من العاملين بقيادة جناح الأمن الجوي".

وأشار البيان الى أن حالة النقيب النجداوي "متوسطة" وهو قيد العلاج.

وسقطت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الاردني منتصف الشهر الماضي إثر تعرضها لخلل فني، ونجا طياران كانا على متنها من الحادث.

كما تحطمت إحدى طائرات سلاح الجو الملكي من طراز "فاير فلاي" أثناء طلعة تدريبية شمال المملكة في أبريل الماضي ما ادى الى مقتل طيارها الاردني ومتدرب عراقي.