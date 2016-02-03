مقتل ناشط فلسطيني ثانٍ في انهيار نفق بوسط قطاع غزة

ارتفعت حصيلة حادث انهيار نفق للمقاومة الفلسطينية بوسط قطاع غزة الثلاثاء إلى قتيلين، بحسب ما أفادت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس الأربعاء.

وأعلنت كتائب القسام في بيان مقتضب أنها "تزف فارسين جديدين من رجال الأنفاق ارتقيا إثر انهيار نفق للمقاومة، وهما القائد الميداني فؤاد عاشور أبو عطيوي والمجاهد أحمد الزهار، وهما من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة".

وكان الناطق باسم وزارة الصحة في غزة الطبيب أشرف القدرة أعلن لوكالة فرانس برس الثلاثاء مقتل فلسطيني، موضحا أن "الشاب أحمد حيدر الزهار، 23 عاما، استشهد في حادث عرضي بالمنطقة الوسطى لقطاع غزة" بدون أن يوضح طبيعة الحادث.

وكان نائب رئيس المكتب السياسي في حركة حماس إسماعيل هنية أعلن الجمعة أن الحركة تواصل حفر الأنفاق في قطاع غزة، وأن مقاتلي كتائب عز الدين القسام مستعدون لأي مواجهة قادمة مع إسرائيل.

وجاء كلام هنية أمام آلاف المشاركين في تشييع سبعة من عناصر كتائب القسام الذين قتلوا بانهيار نفق مساء الثلاثاء الماضي في غزة.

وتابع أن "التهدئة (مع إسرائيل) بمثابة معركة الإعداد وبناء وتطوير القوة والاستعداد لأي مواجهة قادمة مع العدو الصهيوني"، مشددا على أهمية الأنفاق التي تستخدمها الفصائل الفلسطينية.

وتسيطر حركة حماس على قطاع غزة المحاصر بشكل محكم من إسرائيل، في حين تغلق السلطات المصرية المعبر الوحيد منه إلى خارج إسرائيل في رفح. ويحفر المقاتلون والناشطون الفلسطينيون أنفاقا في القطاع يستخدمونها من أجل تنفيذ هجمات على الإسرائيليين، وكذلك من أجل نقل أسلحة ومؤن.

وأوردت وسائل إعلام إسرائيلية أخيرا تقارير مفادها أن حماس أعادت حفر أنفاق كانت الطائرات الإسرائيلية دمرتها خلال حرب 2014.